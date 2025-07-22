Центральная избирательная комиссия Молдовы представила 22 июля карту возможного расположения избирательных участков за рубежом для проведения парламентских выборов 28 сентября – она предусматривает только два участка в России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

В комиссии сообщили, что проконсультировались с Министерством иностранных дел, а окончательное решение ЦИК примет до 24 августа.

Так, ЦИК планирует открыть в общей сложности 293 участка для голосования в 40 странах для граждан Молдовы.

Согласно планам, больше всего участков для голосования откроют в Италии (73 участка), Германии (36 участков), Франции (26 участков). В Великобритании и Румынии планируется открыть по 23 участка.

При этом в странах, подвергшихся военным конфликтам – в России, в Украине и в Израиле – ЦИК Молдовы решила открыть только по два избирательных участка.

В прошлом году на президентских выборах и референдуме по евроинтеграции Молдова также открыла только два участка в России. ЦИК предлагала открыть пять участков, но в МИД сочли невозможным организовать выборы на всех. Это вызвало возмущение у Москвы.

Россия обвинила молдовскую проевропейскую власть в том, что она не дает права голоса избирателям, которые поддерживают тесные отношения с РФ. Молдовская диаспора в России обычно голосует за пророссийских кандидатов.

В день выборов в МИД Молдовы заявляли об искусственных очередях, которые образовались на участках в Москве.

Ранее стало известно, что ЦИК Молдовы не пустила на выборы пророссийский блок олигарха Шора.