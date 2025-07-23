ЗМІ: українська та російська делегації вирушили на переговори у Стамбул

23 липня делегації України та Росії вирушили у Стамбул для проведення третього раунду прямих переговорів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили з посиланням на джерела "Суспільне" та російське агентство "Интерфакс".

Як повідомило "Суспільному" джерело в Офісі президента, делегація від України вирушила до Туреччини на переговори з Росією.

Делегацію очолює секретар РНБО Рустем Умєров. Переговори мають розпочатись о 19:00 в середу.

Загалом до української делегації увійдуть 14 осіб.

Російська делегація також вилетіла до Стамбула, повідомили "Интерфаксу" в авіаційних службах РФ.

"Літак російської делегації вилетів з Москви до Туреччини", – сказав співрозмовник агентства.

Російську делегацію традиційно очолив помічник лідера РФ Владімір Мединський, який вже керував групою російських переговорників у Стамбулі навесні 2022 року.

Перший раунд переговорів між Україною та РФ відбувся в Стамбулі 16 травня цього року, другий – 2 червня.

Українська сторона раніше озвучила порядок денний зустрічі: повернення військовополонених, повернення викрадених Росією дітей та підготовка зустрічі на рівні лідерів.