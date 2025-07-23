Зеленський визначив, хто представить Україну на переговорах з РФ у Стамбулі

Президент Володимир Зеленський видав указ, яким визначив склад делегації на переговорах з РФ, що мають пройти у Стамбулі в середу.

Про це свідчить інформація на сайті глави держави, пише "Європейська правда".

Як і анонсувалось, очолить делегацію секретар РНБО Рустем Умєров. Загалом до української делегації увійдуть 14 осіб.

Зокрема, до переговорної групи увійшли радник керівника ОПУ Олександр Бевз, заступник начальника штабу командування ВМС ЗСУ Олександр Дьяков, перший заступник глави МЗС Сергій Кислиця, представник Уповноваженого ВРУ з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Юрій Ковбаса, офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності Головнокомандувача ЗСУ Георгій Кузьмичов.

Також у складі делегації заступники СБУ Олег Луговський та Олександр Поклад, заступники начальника Генштабу Євгеній Острянський та Олексій Шевченко, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу Андрій Фомін, старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу Олександр Шеріхов, заступник начальника штабу Командування ПС ЗСУ Євген Шинкарьов.

Українська сторона раніше озвучила порядок денний наступної зустрічі: повернення військовополонених, повернення викрадених Росією дітей та підготовка зустрічі на рівні лідерів

Останній раунд російсько-українських переговорів у Стамбулі відбувся 2 червня. На ньому Росія передала Україні свій меморандум із переліком завідомо неприйнятних ультиматумів.