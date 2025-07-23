СМИ: украинская и российская делегации отправились на переговоры в Стамбул

23 июля делегации Украины и России отправились в Стамбул для проведения третьего раунда прямых переговоров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили со ссылкой на источники "Суспільне" и российское агентство"Интерфакс".

Как сообщил "Суспільному" источник в Офисе президента, делегация от Украины отправилась в Турцию на переговоры с Россией.

Делегацию возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров. Переговоры должны начаться в 19:00 в среду.

Всего в украинскую делегацию войдут 14 человек.

Российская делегация также вылетела в Стамбул, сообщили "Интерфаксу" в авиационных службах РФ.

"Самолет российской делегации вылетел из Москвы в Турцию", – сказал собеседник агентства.

Российскую делегацию традиционно возглавил помощник лидера РФ Владимир Мединский, который уже руководил группой российских переговорщиков в Стамбуле весной 2022 года.

Первый раунд переговоров между Украиной и РФ состоялся в Стамбуле 16 мая этого года, второй – 2 июня.

Украинская сторона ранее озвучила повестку дня встречи: возвращение военнопленных, возвращение похищенных Россией детей и подготовка встречи на уровне лидеров.