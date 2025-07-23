Стало відомо, де та коли розпочнуться переговори між РФ і Україною у Стамбулі

Переговори делегацій України та Росії в Стамбулі заплановані на вечір середи у палаці Чираган, де проходила попередня зустріч.

Про це "Укрінформу" повідомили в директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини, пише "Європейська правда".

Очікується, що зустріч почнеться близько 7-ї години вечора у районі Бешикташ, в палаці Чираган.

Напередодні президент Володимир Зеленський визначив склад делегації на переговорах з РФ у Стамбулі в середу.

Як і анонсувалось, очолить делегацію секретар РНБО Рустем Умєров.

Загалом до української делегації увійдуть 14 осіб.

Українська сторона раніше озвучила порядок денний наступної зустрічі: повернення військовополонених, повернення викрадених Росією дітей та підготовка зустрічі на рівні лідерів

Попередній раунд російсько-українських переговорів у Стамбулі відбувся 2 червня.