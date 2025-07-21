Зеленський назвав пріоритети чергової зустрічі з представниками РФ у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський назвав три пріоритетних для Києва питання, які хочуть обговорити під час третіх перемовин з представниками РФ у Стамбулі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він згадав у зверненні до українських дипломатів, опублікованому у тому числі в Х.

"Рустем Умєров запропонував провести нову зустріч представників у Туреччині. Порядок денний з нашого боку чіткий: повернення військовополонених, повернення викрадених Росією дітей та підготовка зустрічі на рівні лідерів", – зазначив президент.

Зеленський повторив думку, яку вже висловлював раніше, що справді ефективними перемовини можуть бути лише тоді, коли відбудуться на рівні лідерів.

"Закликаю вас поінформувати ваші країни про важливість цієї переговорної рамки і забезпечити необхідну політичну підтримку України", – додав він, звертаючись до послів.

Українські, турецькі та російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що третій раунд переговорів між Україною і РФ у Стамбулі може відбутись цього тижня.

Останній раунд російсько-українських переговорів у Стамбулі відбувся 2 червня. На ньому Росія передала Україні свій меморандум із переліком завідомо неприйнятних ультиматумів.