Єврокомісар каже, що фіндопомога Україні залежить від подальших подій щодо НАБУ і САП

Єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс, який в Брюсселі курує фінансову допомогу Україні, наголосив, що фінансова допомога Києву та його прогрес на шляху до ЄС залежать від незалежності антикорупційних інституцій.

Про це він сказав у коментарі Financial Times, пише "Європейська правда".

Домбровскіс підкреслив, що НАБУ і САП "мають вирішальне значення для програми реформ України і повинні діяти незалежно, щоб боротися з корупцією і підтримувати довіру громадськості".

"Наша поточна фінансова допомога Україні залежить від прозорості, судових реформ (та) демократичних урядів", – сказав він.

"Те саме стосується шляху України до вступу в ЄС, який також вимагатиме потужного потенціалу для боротьби з корупцією", – додав єврокомісар.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна уважно стежить за ситуацією в Україні та нагадує – підтримка Києва не дає владі карт-бланш для будь-яких дій.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав Україну послідовно продовжувати боротьбу з корупцією.

Читайте також докладну статтю на цю тему: "Союз" Зеленського і Орбана. Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі.