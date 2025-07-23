Глава МЗС Німеччини чекає від України послідовної боротьби з корупцією

Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль заявив, що обмеження незалежності НАБУ та САП обтяжує шлях України до вступу в Європейський Союз.

Про це він розповів виданню Bild, пише "Європейська правда", а також опублікував відповідну заяву в Х МЗС Німеччини.

Вадефуль застеріг, що Україна повинна належно боротись з корупцією, прагнучи до членства в Європейському Союзі.

"Обмеження незалежності українських антикорупційних органів ускладнює шлях України до членства в ЄС. Я очікую, що Україна послідовно продовжуватиме боротьбу з корупцією", – заявив німецький міністр.

Саме тому Вадефуль зустрівся з керівниками НАБУ та САП під час свого нещодавнього візиту до Києва.

За даними видання, у середу вранці він поговорив телефоном зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою та закликав його послідовно продовжувати боротьбу з корупцією в країні.

Нагадаємо, глава МЗС Нідерландів заявив, що незалежність антикорупційних органів – це ключова умова руху України в ЄС, а в МЗС Швеції зазначили, що новий закон "викликає серйозну стурбованість щодо незалежності антикорупційних інститутів України".

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