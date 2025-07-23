Глава МЗС Чехії – Сибізі: підтримка України – не карт-бланш для будь-яких дій уряду

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна уважно стежить за ситуацією в Україні та нагадує – підтримка Києва не дає владі карт-бланш для будь-яких дій.

Про це Ліпавський написав у соцмережі Х після спілкування з главою МЗС Андрієм Сибігою, повідомляє "Європейська правда".

Ліпавський написав, що Прага уважно стежить за ситуацією в Україні, і що боротьба з корупцією є життєво важливою частиною шляху до вступу до ЄС.

"Україна має бути в Європі, і наша підтримка спрямована її народу. Але наша підтримка ніколи не була і ніколи не буде карт-бланшем для будь-яких дій уряду. Я нагадав про це сьогодні міністру Андрію Сибізі", – зазначив міністр.

Глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль у середу вранці також поговорив телефоном з Сибігою та закликав його послідовно продовжувати боротьбу з корупцією в країні.

Глава МЗС Нідерландів заявив, що незалежність антикорупційних органів – це ключова умова руху України в ЄС, а в МЗС Швеції зазначили, що новий закон "викликає серйозну стурбованість щодо незалежності антикорупційних інститутів України".

Читайте також докладну статтю на цю тему: "Союз" Зеленського і Орбана. Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі