Еврокомиссар говорит, что финпомощь Украине зависит от дальнейших событий вокруг НАБУ и САП

Еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис, который в Брюсселе курирует финансовую помощь Украине, отметил, что финансовая помощь Киеву и его прогресс на пути в ЕС зависят от независимости антикоррупционных институтов.

Об этом он сказал в комментарии Financial Times, пишет "Европейская правда".

Домбровскис подчеркнул, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура "имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности".

"Наша текущая финансовая помощь Украине зависит от прозрачности, судебных реформ (и) демократических правительств", – сказал он.

"То же касается пути Украины к вступлению в ЕС, который также потребует мощного потенциала для борьбы с коррупцией", – добавил еврокомиссар.

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что его страна внимательно следит за ситуацией в Украине и напоминает – поддержка Киева не дает властям карт-бланш для любых действий.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал Украину последовательно продолжать борьбу с коррупцией.

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