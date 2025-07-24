Партія премʼєра Литви висловила йому довіру на тлі низки скандалів

Президія Соціал-демократичної партії Литви вирішила, що уряд на чолі з Гінтаутасом Палуцкасом продовжить роботу попри кілька скандалів, повʼязаних із його бізнес-діяльністю.

Про це сам Палуцкас повідомив журналістам після засідання президії в четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

За словами литовського премʼєра, президія Соціал-демократичної партії ухвалила рішення, що "уряд працює стабільно, продуктивно, готується до осінньої сесії Сейму".

"Президія наголошує, що роботу урядової коаліції та уряду оцінює як стабільну та продуктивну. Отже, прем'єр-міністр і уряд продовжують роботу", – зазначили у партії.

Водночас там зазначили, що для оцінки ситуації з Палуцкасом просять дочекатись результатів відповідного розслідування правоохоронців.

Премʼєр Литви також підтвердив, що президент Гітанас Науседа дав йому два тижні для пояснення звинувачень на свою адресу, які збігаються з його давно запланованою відпусткою.

"У мене є певні домашні справи, бджоли, потрібно зібрати мед, дуже прості потреби. Однак два тижні – це достатній проміжок часу, щоб подумати, зібрати необхідну інформацію, подати її членам партії та громадськості, тому, на мою думку, це логічно", – пояснив Палуцкас.

Нещодавно журналісти розкрили підозрілі ділові звʼязки чинного премʼєра Литви, на підставі чого Генпрокуратура Литви доручила Службі спеціальних розслідувань з'ясувати їхні обставини.

На тлі цих скандалів у Литві падає рейтинг довіри до прем’єр-міністра і очолюваного ним уряду.