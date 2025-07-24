Партия премьера Литвы выразила ему доверие на фоне ряда скандалов

Президиум Социал-демократической партии Литвы решил, что правительство во главе с Гинтаутасом Палуцкасом продолжит работу, несмотря на несколько скандалов, связанных с его бизнес-деятельностью.

Об этом сам Палуцкас сообщил журналистам после заседания президиума в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По словам литовского премьера, президиум Социал-демократической партии принял решение, что "правительство работает стабильно, продуктивно, готовится к осенней сессии Сейма".

"Президиум отмечает, что работу правительственной коалиции и правительства оценивает как стабильную и продуктивную. Следовательно, премьер-министр и правительство продолжают работу", – отметили в партии.

В то же время там отметили, что для оценки ситуации с Палуцкасом просят дождаться результатов соответствующего расследования правоохранительных органов.

Премьер Литвы также подтвердил, что президент Гитанас Науседа дал ему две недели для объяснения обвинений в свой адрес, которые совпадают с его давно запланированным отпуском.

"У меня есть определенные домашние дела, пчелы, нужно собрать мед, очень простые потребности. Однако две недели – это достаточный промежуток времени, чтобы подумать, собрать необходимую информацию, представить ее членам партии и общественности, поэтому, на мой взгляд, это логично", – пояснил Палуцкас.

Недавно журналисты раскрыли подозрительные деловые связи действующего премьера Литвы, на основании чего Генпрокуратура Литвы поручила Службе специальных расследований выяснить их обстоятельства.

На фоне этих скандалов в Литве падает рейтинг доверия к премьер-министру и возглавляемому им правительству.