Президент Литви каже, що все ще довіряє премʼєру після низки скандалів

Литовський президент Гітанас Науседа заявив про довіру до премʼєр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса, який в останні тижні став предметом кількох журналітських розслідувань.

Слова Науседи цитує портал Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Президент Литви заявив, що все ще має підстави довіряти премʼєр-міністру, "але я чекаю, як я вже неодноразово говорив, висновків служб".

"І найголовніше, я чекаю відповідей від прем'єр-міністра на всі питання, тому що насправді це вже не зовсім прийнятно, коли ми щодня чуємо про нові обставини", – додав Науседа в розмові з журналістами.

Його заява пролунала після того, як журналісти дізнались, що Палуцкаса у 2010 році засудили за зловживання повноваженнями під час організації закупівель послуг зі знищення щурів.

Політика засудили до двох років позбавлення волі умовно, а також зобов'язали виплатити компенсацію збитків у розмірі близько 16,5 тисячі євро.

Перед тим журналісти розкрили підозрілі ділові звʼязки чинного премʼєра Литви, на підставі чого Генпрокуратура Литви доручила Службі спеціальних розслідувань з'ясувати їхні обставини.

Головна комісія зі службової етики Литви паралельно ухвалила рішення почати розслідування щодо можливого конфлікту інтересів у Палуцкаса.

На тлі цих скандалів у Литі падає рейтинг довіри до прем’єр-міністра і очолюваного ним уряду.