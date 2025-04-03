Австрія закриє прикордонні переходи з Угорщиною та Словаччиною через спалах ящуру

З суботи, 5 квітня, Австрія закриє два невеликі пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною і 21 на кордоні з Угорщиною, щоб запобігти проникненню захворювання ящур в країну.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ країни, передає "Європейська правда".

Ще 25 березня Словаччина оголосила надзвичайну ситуацію після того, як хвороба була виявлена на трьох фермах.

Щоб посилити зусилля, спрямовані на запобігання поширенню хвороби в Австрії, країна зосередить свої поліцейські ресурси на цих кордонах на основних переходах, йдеться в заяві міністерства.

"Щоб не підірвати ці поліцейські перевірки, ми просимо вас зрозуміти, що ми не можемо надати більш детальну інформацію, зокрема, про час, кількість персоналу, форму перевірок і т.д. в різних місцях", – звернулися до населення у МВС країни.

Нагадаємо, перший за останні 50 років спалах цієї високоінфекційної хвороби в Угорщині змусив країну в середу, 2 квітня, розгорнути війська і розпочати дезінфекційні заходи для її локалізації в прикордонній зі Словаччиною та Австрією зоні.

Хвороба, яка не становить небезпеки для людини, здебільшого вражає велику рогату худобу та інших парнокопитних тварин, таких як свині, вівці та кози, викликаючи лихоманку і пухирі в ротовій порожнині. Спалахи часто призводять до торговельних обмежень і вилучення частини худоби.

25 березня Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів запровадила заборону на ввезення в Україну зі Словаччини тварин через спалах ящуру в цій країні.

На початку січня Німеччина оголосила про перший за майже 40 років спалах ящуру в стаді буйволів на околиці Берліна в землі Бранденбург.

Франція після цього посилила перевірки на ящур і видала попередження ветеринарам. Наприкінці березня Чехія запроваджує перевірки вантажівок вагою понад 3,5 тонни на кордоні зі Словаччиною через спалах ящуру.