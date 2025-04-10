Угорщина розслідує спалах ящуру, не відкидає штучне походження вірусу

Угорщина розслідує спалах захворювання ящуром на фермах великої рогатої худоби.

Про це заявив керівник апарату прем’єр-міністра Віктора Орбана під час брифінгу, цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

У четвер, 10 квітня, Гергей Гуяш заявив, що в Угорщині ведеться розслідування, щоб з'ясувати, як ящур з'явився на заході країни на чотирьох фермах великої рогатої худоби.

"Наразі ми можемо сказати, що не можна відкидати, що вірус не був природного походження, можливо, ми маємо справу зі штучно створеним вірусом", – сказав він.

Нагадаємо, перший за останні 50 років спалах цієї високоінфекційної хвороби в Угорщині змусив країну в середу, 2 квітня, розгорнути війська і розпочати дезінфекційні заходи для її локалізації в прикордонній зі Словаччиною та Австрією зоні.

Хвороба, яка не становить небезпеки для людини, здебільшого вражає велику рогату худобу та інших парнокопитних тварин, таких як свині, вівці та кози, викликаючи лихоманку і пухирі в ротовій порожнині. Спалахи часто призводять до торговельних обмежень і вибракування частини худоби.

А 5 квітня Австрія закрила два невеликі пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною і 21 на кордоні з Угорщиною, щоб запобігти проникненню ящуру в країну.