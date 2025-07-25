Британия просит отдыхающих воздержаться от ввоза мяса и молочки из Европы

В четверг правительство Великобритании начало кампанию с призывом к британцам, которые едут на отдых в страны ЕС, не ввозить в страну иностранное мясо и молочные продукты.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном британским правительством 24 июля, сообщает "Европейская правда".

Лондон хочет защитить британских животных на фермах от заражения ящуром, который в этом году снова появился на европейском континенте.

"Путешественникам, которые въезжают в Великобританию, запрещено ввозить необработанное мясо или молочные продукты, включая мясо ягнят, свинину, баранину, оленину и козлятину, а также все другие продукты, изготовленные из этих видов мяса или содержащие их, такие как бутерброды и колбасы, из стран ЕС", – говорится в пресс-релизе правительства.

"Мы просим общественность отнестись к этому серьезно. Не ввозите в страну запрещенные продукты животного или растительного происхождения – это ставит под угрозу средства к существованию фермеров", – призвала министр по биобезопасности Геген Хейман.

Ящур – высокоинфекционная болезнь, которая в первую очередь поражает парнокопытных животных, таких как крупный рогатый скот, козы, свиньи и овцы, распространилась в Германии, Венгрии и Словакии в период с января по апрель этого года, но в конце концов была локализована.

Хотя вакцины против ящура существуют, профилактические прививки не разрешены в ЕС, поскольку ветеринарам трудно отличить зараженных животных от вакцинированных. Зараженные животные обычно подлежат убою.

В 2001 году крупная вспышка болезни в Великобритании привела к забою 6 миллионов коров и овец, что нанесло экономике ущерб на сумму около 8 миллиардов фунтов стерлингов.

Это не первое объявление правительства Британии по этому поводу. Еще в апреле Лондон заявлял, что запрещает индивидуальным путешественникам из ЕС ввозить в страну мясо и молочные продукты из-за распространения ящура.

Очевидно, в связи с сезоном отпусков появилась необходимость повторно напомнить о запрете.