Британія заборонила мандрівникам з ЄС провозити м'ясо і молочні продукти

Британія забороняє індивідуальним мандрівникам з ЄС ввозити в країну м'ясо і молочні продукти, оскільки ящур поширюється по всьому континенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Це означає, що мандрівники більше не зможуть ввозити м'ясо великої рогатої худоби, овець, кіз та свиней, а також молочні продукти з країн ЄС до Великої Британії для особистого споживання. Будь-яка контрабанда, виявлена на кордоні, буде конфіскована, вилучена і знищена.

Раніше цього року уряд заборонив особистий імпорт великої рогатої худоби, овець та інших м'ясних продуктів з Німеччини, Угорщини, Словаччини та Австрії у відповідь на підтверджені спалахи ящуру в цих країнах.

Нові обмеження не стосуватимуться товарів, що надходять з Північної Ірландії, Джерсі, Гернсі та острова Мен.

Хоча ящур не становить загрози для людей і у Великій Британії не зареєстровано жодного випадку захворювання, це високоінфекційна хвороба, яка створює значний ризик для британської сільськогосподарської галузі.

Міністр сільського господарства Британії Девід Цейхнер сказав: "Наш уряд зробить все можливе, щоб захистити британських фермерів від ящуру. Саме тому ми ще більше посилюємо захист, вводячи обмеження на особистий імпорт м'яса та молочних продуктів, щоб запобігти поширенню хвороби та захистити продовольчу безпеку Британії".

Президент Національного союзу фермерів Том Бредшоу попередив, що "поки джерело ящуру в деяких частинах Європи залишається неідентифікованим, посилення прикордонного контролю є вкрай необхідним".

"Уряд повинен переконатися, що пасажири знають про нові правила, а ті, хто бореться з нелегальним імпортом м'яса, в тому числі прикордонники, мають необхідні ресурси, щоб припинити цю практику", – сказав він.

Бредшоу закликав до розробки "міжурядового плану з біозахисту", який має бути підтриманий інвестиціями, щоб закріпити обмеження на постійній законодавчій основі.

Нагадаємо, перший за останні 50 років спалах ящуру в Угорщині змусив країну в середу, 2 квітня, розгорнути війська і розпочати дезінфекційні заходи для її локалізації в прикордонній зі Словаччиною та Австрією зоні.

А 5 квітня Австрія закрила два невеликі пункти пропуску на кордоні зі Словаччиною і 21 на кордоні з Угорщиною, щоб запобігти проникненню ящуру в країну.