Чехія підтримує створення Палестинської держави, але через прямі переговори – МЗС

Чехія давно підтримує дводержавне вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту, але це має бути досягнуто шляхом прямих переговорів.

Про це заявило Міністерство закордонних справ країни, цитує Radio Prague International, пише "Європейська правда".

У МЗС Чехії заявили, що країна підтримує дводержавне вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту. Однак у міністерстві наголосили – це має бути досягнуто шляхом прямих переговорів і угоди між обома сторонами.

Президент країни Петр Павел також зазначив, що дводержавне вирішення для Ізраїлю і Палестини має бути результатом угоди.

Така заява Чехії пролунала на тлі того, як 24 липня Франція першою з країн "Групи семи" оголосила, що визнає Палестинську державу у вересні, приєднавшись до майже 150 країн світу, які це зроблять.

Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував французького президента за наміри визнати Палестинську державу, а президент США Дональд Трамп заявив, що обіцянка французького лідера "не має ніякої ваги".

Представник уряду Німеччини заявив, що країна в найближчому майбутньому не планує визнавати Палестину державою, але називає своїм пріоритетом досягнення "давно очікуваного прогресу" у напрямку близькосхідного врегулювання через створення двох держав.

А британський міністр Пітер Кайл заявив, що уряд країни налаштований на визнання Палестинської держави, однак поки не може назвати конкретних термінів.