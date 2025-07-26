Чехия поддерживает создание Палестинского государства, но через прямые переговоры – МИД

Чехия давно поддерживает двухосуществующее решение израильско-палестинского конфликта, но это должно быть достигнуто путем прямых переговоров.

Об этом заявило Министерство иностранных дел страны, цитирует Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

В МИД Чехии заявили, что страна поддерживает двухосуществующее решение израильско-палестинского конфликта. Однако в министерстве подчеркнули – это должно быть достигнуто путем прямых переговоров и соглашения между обеими сторонами.

Президент страны Петр Павел также отметил, что двухосуществующее решение для Израиля и Палестины должно быть результатом соглашения.

Такое заявление Чехии прозвучало на фоне того, как 24 июля Франция первой из стран "Группы семи" объявила, что признает Палестинское государство в сентябре, присоединившись к почти 150 странам мира, которые это сделают.

Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал французского президента за намерения признать Палестинское государство, а президент США Дональд Трамп заявил, что обещание французского лидера "не имеет никакого веса".

Представитель правительства Германии заявил, что страна в ближайшем будущем не планирует признавать Палестину государством, но называет своим приоритетом достижение "давно ожидаемого прогресса" в направлении ближневосточного урегулирования через создание двух государств.

А британский министр Питер Кайл заявил, что правительство страны настроено на признание Палестинского государства, однако пока не может назвать конкретных сроков.