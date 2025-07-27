Зеленський і фон дер Ляєн: новий закон щодо НАБУ і САП треба ухвалити наступного тижня

Президент Володимир Зеленський у розмові з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн підкреслив важливість ухвалення законопроєкту, який гарантує незалежність антикорупційних органів, вже наступного тижня.

Про це він написав у соцмережі Х за результатами розмови з фон дер Ляєн, передає "Європейська правда".

За словами Зеленського, під час розмови йшлося про європейську інтеграцію України, подальше посилення санкцій проти Росії та роботу української антикорупційної інфраструктури.

"Говорили про законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів України. Подякував Єврокомісії за надану експертизу. Маємо однакове бачення: важливо, щоб законопроєкт був ухвалений невідкладно, уже наступного тижня", – написав президент.

Він також запевнив фон дер Ляєн, що Україна продовжує реалізацію необхідних реформ для отримання фінансової допомоги в межах механізму Ukraine Facility.

"Сьогодні підписав закони про реформу АРМА та факторинг. Урсула відзначила прогрес у виконанні відповідних індикаторів", – повідомив він.

"Обговорили, яких зусиль потрібно докласти, щоб відкрити перший переговорний кластер щодо нашого членства в ЄС. Будемо над цим працювати максимально оперативно", додав Зеленський.

25 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив, що внесений президентом законопроєкт для виправлення ситуації з незалежністю НАБУ і САП мають розглянути 31 липня.

На тлі проблем, створених ухваленням закону, що узалежнює НАБУ і САП від генпрокурора, президент Зеленський запевнив, що не хоче ризикувати євроінтеграцією України.

Радимо ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Мовчання вбиває демократію. Західні партнери мають змінити політику щодо України