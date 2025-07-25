Зеленський запевнив, що не хоче ризикувати європейським майбутнім України

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що не хоче ризикувати євроінтеграцією України – на тлі проблем, створених ухваленням закону, що узалежнює НАБУ і САП від генпрокурора.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда", про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ 24 липня.

Президент сказав, що "не хоче нічим ризикувати" у питанні європейського курсу України та запевняв партнерів, що знайде вихід з ситуації, що склалася внаслідок ухвалення скандального закону про НАБУ і САП.

"Ми ж в одній інфраструктурі з Європою, ми хочемо бути частиною Європи. Ніхто не хоче нічим ризикувати. Я запевнив всіх наших партнерів, які зі мною спілкувалися про війну, про Туреччину… Що стосується НАБУ і САП, то я їм сказав, що знайду вихід. Я запропоную своє бачення, базуючись на тому, що потрібно антикорупціонерам і чого хоче суспільство", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 23 липня речник Єврокомісії Гійом Мерсьє сказав про велику стурбованість Брюсселя з приводу ухваленого закону та повідомив, що фон дер Ляєн контактувала з президентом України Володимиром Зеленським, висловивши свої серйозні занепокоєння і попросивши Київ про пояснення.

24 липня у Єврокомісії привітали готовність української влади виправити ситуацію з САП та НАБУ, та зауважили, що будуть тісно співпрацювати з українською стороною, щоб переконатися, що її зауваження належним чином враховані.

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