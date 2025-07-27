Зеленский и фон дер Ляйен: новый закон о НАБУ и САП нужно принять на следующей неделе

Президент Владимир Зеленский в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен подчеркнул важность принятия законопроекта, который гарантирует независимость антикоррупционных органов, уже на следующей неделе.

Об этом он написал в соцсети Х по итогам разговора с фон дер Ляйен, передает "Европейская правда".

По словам Зеленского, во время разговора речь шла о европейской интеграции Украины, дальнейшем усилении санкций против России и работе украинской антикоррупционной инфраструктуры.

"Говорили о законопроекте, который гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов Украины. Поблагодарил Еврокомиссию за предоставленную экспертизу. У нас одинаковое видение: важно, чтобы законопроект был принят безотлагательно, уже на следующей неделе", – написал президент.

Он также заверил фон дер Ляйен, что Украина продолжает реализацию необходимых реформ для получения финансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility.

"Сегодня подписал законы о реформе АРМА и факторинге. Урсула отметила прогресс в выполнении соответствующих индикаторов", – сообщил он.

"Обсудили, какие усилия нужно приложить, чтобы открыть первый переговорный кластер по нашему членству в ЕС. Будем над этим работать максимально оперативно", – добавил Зеленский.

25 июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил, что внесенный президентом законопроект для исправления ситуации с независимостью НАБУ и САП должны рассмотреть 31 июля.

На фоне проблем, созданных принятием закона, который делает НАБУ и САП зависимыми от генпрокурора, президент Зеленский заверил, что не хочет рисковать евроинтеграцией Украины.

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