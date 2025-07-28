Прем'єр Франції про торгову угоду між ЄС і США: чорний день для Європи

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру піддав різкій критиці укладену торговельну угоду між ЄС і США, назвавши її "чорним днем" для Європи.

Відповідну заяву французький прем'єр опублікував в Х, повідомляє "Європейська правда".

Байру звинуватив ЄС у поступках перед тиском з боку американської сторони.

"Це чорний день, коли союз вільних народів, об'єднаних своїми цінностями та захистом своїх інтересів, змиряється з підкоренням", – підкреслив він.

Euractiv також повідомляє, що кілька французьких міністрів підтримали невдоволення Байру угодою.

Зокрема, міністр торгівлі Лоран Сен-Мартен в ефірі радіостанції France Inter наголосив, що Франція "залишає за собою право відповісти", якщо торговельні диспропорції збережуться.

А міністр у справах Європи Бенджамен Аддад у контексті укладеної угоди зазначив, що ЄС має готуватись до застосування найпотужнішого заходу – так званого інструменту протидії примусу (anti-coercion instrument).

Він був розроблений як засіб реагування на навмисні примусові дії з боку третіх країн, які використовують торговельні заходи як засіб тиску на суверенний політичний вибір Євросоюзу або окремих держав-членів.

Президент Емманюель Макрон наразі угоду не коментував.

Повідомляли також, що угорський прем’єр Віктор Орбан вважає поганою торгову угоду зі США.

Нагадаємо, 27 липня після перемовин у шотландському Торнбері США та ЄС оголосили про укладення рамкової торговельної угоди, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Це стало підсумком багатьох місяців перемовин на тлі погроз з боку США встановити мита на європейські товари у розмірі 30% з 1 серпня, тоді як ЄС сподівався зберегти основну ставку тарифів на рівні 10%.

Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".

У Європарламенті критикують погоджену торгову угоду зі США, реакція європейських столиць також була неоднозначною.