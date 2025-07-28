У Європарламенті критикують погоджену торгову угоду зі США

Від членів Європарламенту лунає критика на адресу рамкової торгової угоди зі США з 15-відсотковими митами для імпорту з ЄС, про укладання якої оголосили 27 липня.

Про це повідомляє ARD, пише "Європейська правда".

Очільник торговельного комітету Європарламенту Бернд Ланге сказав, що не в захваті від угоди зі США, і Євросоюзу довелося піти на надто болючі поступки.

"15-відсоткові тарифи – це означає зростання попередніх тарифних ставок у чотири рази, натомість імпортні мита на американські товари до ЄС будуть нульовими", – зауважив він, назвавши це нерівними умовами.

Також Ланге зауважив, що Євросоюзу не вигідна обіцянка інвестувати у США 600 млрд євро, оскільки це не створить робочих місць у ЄС і не відповідає європейським інтересам.

Лідер "Лівих" у Європарламенті Мартіш Шірдеван заявив, що ЄС пішов на надмірні поступки і погодився на співпрацю, що дасть Трампу заробити мільярди доларів, а у ЄС опиняються під загрозою тисячі робочих місць.

Речниця "Зелених" у Європарламенті з торговельних питань Анна Кавацціні назвала угоду зі США "вкрай нерівною", окремо зауваживши, що драконівські мита на сталь та алюміній залишаються, а також ЄС підписався на зобов’язання імпорту американського СПГ, який "Зелені" вважають шкідливим для боротьби зі зміною клімату.

Критика пролунала і з лав однопартійців президентки Єврокомісії – речник Європейської народної партії заявив, що базовий тариф 15% на європейські товари є кричущим порушенням принципів чесної торгівлі та великим ударом по конкурентоздатності європейських товарів.

Проте від євродепутатів-представників німецького ХДС лунають і м’якші оцінки: що погоджений тариф – не "смертельний" для німецького бізнесу, натомість він дозволив відвернути торгову війну з набагато гіршими наслідками.

Реакція європейських столиць також була неоднозначною.

Нагадаємо, 27 липня після перемовин у шотландському Торнбері США та ЄС оголосили про укладення рамкової торговельної угоди, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".

Між США та Євросоюзом вже кілька місяців тривали складні перемовини про подальші умови торгівлі на тлі погроз з боку США встановити мита на європейські товари у розмірі 30% з 1 серпня, тоді як ЄС сподівався зберегти основну ставку тарифів на рівні 10%.