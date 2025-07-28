Премьер Франции о торговом соглашении между ЕС и США: черный день для Европы

Премьер-министр Франции Франсуа Байру подверг резкой критике заключенное торговое соглашение между ЕС и США, назвав его "черным днем" для Европы.

Соответствующее заявление французский премьер опубликовал в Х, сообщает "Европейская правда".

Байру обвинил ЕС в уступках под давлением американской стороны.

"Это черный день, когда союз свободных народов, объединенных своими ценностями и защитой своих интересов, смиряется с покорностью", – подчеркнул он.

Euractiv также сообщает, что несколько французских министров поддержали недовольство Байру соглашением.

В частности, министр торговли Лоран Сен-Мартен в эфире радиостанции France Inter подчеркнул, что Франция "оставляет за собой право ответить", если торговые диспропорции сохранятся.

А министр по делам Европы Бенджамен Аддад в контексте заключенного соглашения отметил, что ЕС должен готовиться к применению самой мощной меры – так называемого инструмента противодействия принуждению (anti-coercion instrument).

Он был разработан как средство реагирования на преднамеренные принудительные действия со стороны третьих стран, которые используют торговые меры как средство давления на суверенный политический выбор Евросоюза или отдельных государств-членов.

Президент Эмманюэль Макрон пока соглашение не комментировал.

Сообщалось также, что венгерский премьер Виктор Орбан считает плохим торговое соглашение с США.

Напомним, 27 июля после переговоров в шотландском Торнбери США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.

Это стало итогом многих месяцев переговоров на фоне угроз со стороны США установить пошлины на европейские товары в размере 30% с 1 августа, тогда как ЕС надеялся сохранить основную ставку тарифов на уровне 10%.

Трамп похвалил договоренность как "крупнейшее соглашение, которое когда-либо заключалось".

В Европарламенте критикуют согласованное торговое соглашение с США, реакция европейских столиц также была неоднозначной.