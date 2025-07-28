Орбан вважає поганою торгову угоду зі США і що Трамп "з’їв на сніданок" президентку Єврокомісії

Угорський прем’єр Віктор Орбан різко розкритикував рамкову торговельну угоду, погоджену ЄС і США у неділю під час зустрічі президента Дональда Трампа і президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив в ефірі, фрагмент якого поширив речник уряду Золтан Ковач.

Орбан заявив, що Євросоюз "прогнувся" під вимоги США у торгових перемовинах.

"Навіть з першого погляду очевидно, що це не угода. Це виглядає не як укладання угоди президентом Трампом з Урсулою фон дер Ляєн, а що Дональд Трамп з’їв фон дер Ляєн на сніданок. Ось що сталось, і ми це підозрювали. Тому що президент США перемовник-"важковаговик", а пані президентка – пір’їнка", – заявив прем’єр Угорщини.

Він зазначив, що позиція президента США набагато сильніша, а позиція президентки Єврокомісії завжди слабша.

"Американці нещодавно уклали подібну угоду з Британією, і вона значно краща за цю. Тож європейська угода гірша за британську, і згодом про неї важко буде говорити як про успіх", – заявив Орбан.

Нагадаємо, 27 липня після перемовин у шотландському Торнбері США та ЄС оголосили про укладення рамкової торговельної угоди, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.

Це стало підсумком багатьох місяців перемовин на тлі погроз з боку США встановити мита на європейські товари у розмірі 30% з 1 серпня, тоді як ЄС сподівався зберегти основну ставку тарифів на рівні 10%.

Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".

У Європарламенті критикують погоджену торгову угоду зі США, реакція європейських столиць також була неоднозначною.