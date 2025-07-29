У Путіна не відповіли прямо на ультиматум Трампа, але згадали про "свої інтереси"
Кремль не відповів прямо на новий ультиматум американського президента Дональда Трампа щодо закінчення війни, але заговорив про "забезпечення інтересів" країни-агресора.
Про це заявив речник очільника Кремля Дмитрій Пєсков, цитує Reuters, пише "Європейська правда".
У вівторок, 29 липня, Кремль заявив, що "взяв до уваги" заяву президента США Дональда Трампа про скорочення терміну для Москви щодо закінчення війни в Україні.
Він заявив, що Москва нібито "як і раніше, зберігає прихильність мирному процесу для врегулювання конфлікту і для забезпечення своїх інтересів".
Варто зауважити, що під "своїми інтересами" РФ зазвичай має на увазі ультимативні вимоги до України на кшталт: відмови від членства у НАТО, роззброєння, вивід українських військ з українських областей, які окупанти незаконно вписали до своєї конституції.
Раніше в понеділок, 28 липня, Трамп заявив про своє розчарування Путіним та пообіцяв скоротити встановлений для нього дедлайн у 50 днів для встановлення миру в Україні.
За словами президента США, новий дедлайн становитиме "приблизно 10-12 днів від сьогодні".
Після цього заступник голови російської Ради безпеки Дмитрій Медведєв заявив, що Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією". Тоді ж він сказав, що "кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни" та уточнив, що не між Росією та Україною, а з "його власною країною".
На це відповів сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який є співавтором законопроєкту про нові санкції проти Росії.