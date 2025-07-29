Укр Рус Eng

У Путіна не відповіли прямо на ультиматум Трампа, але згадали про "свої інтереси"

Новини — Вівторок, 29 липня 2025, 13:30 — Уляна Кричковська

Кремль не відповів прямо на новий ультиматум американського президента Дональда Трампа щодо закінчення війни, але заговорив про "забезпечення інтересів" країни-агресора. 

Про це заявив речник очільника Кремля Дмитрій Пєсков, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

У вівторок, 29 липня, Кремль заявив, що "взяв до уваги" заяву президента США Дональда Трампа про скорочення терміну для Москви щодо закінчення війни в Україні.

Він заявив, що Москва нібито "як і раніше, зберігає прихильність мирному процесу для врегулювання конфлікту і для забезпечення своїх інтересів".

Варто зауважити, що під "своїми інтересами" РФ зазвичай має на увазі ультимативні вимоги до України на кшталт: відмови від членства у НАТО, роззброєння, вивід українських військ з українських областей, які окупанти незаконно вписали до своєї конституції.

Раніше в понеділок, 28 липня, Трамп заявив про своє розчарування Путіним та пообіцяв скоротити встановлений для нього дедлайн у 50 днів для встановлення миру в Україні.

За словами президента США, новий дедлайн становитиме "приблизно 10-12 днів від сьогодні".

Після цього заступник голови російської Ради безпеки Дмитрій Медведєв заявив, що Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією". Тоді ж він сказав, що "кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни" та уточнив, що не між Росією та Україною, а з "його власною країною".

На це відповів сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який є співавтором законопроєкту про нові санкції проти Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Путін США Трамп
Реклама: