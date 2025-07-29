Грем та Медвєдєв обмінялися публічними випадами після російських погроз США

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який є співавтором законопроєкту про нові санкції проти Росії, відповів на погрози заступника голови російської Ради безпеки Дмитрія Медведєва щодо "війни" між Москвою та Вашингтоном.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У понеділок, 28 липня, Медведєв заявив, що Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією". Тоді ж він сказав, що "кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни" та уточнив, що не між Росією та Україною, а з "його власною країною".

У відповідь на це, Грем звернувся до тих у Росії, "хто вважає, що президент Трамп несерйозно налаштований покласти край кривавій бійні між Росією та Україною".

"Ви та ваші союзники невдовзі сумно переконаєтесь у зворотному. Ви також скоро побачите, що Джо Байден більше не є президентом. Сідайте за стіл переговорів", – написав він.

Згадка про колишнього американського президента Байдена пролунала на тлі того, що під час погроз США, Медвєдєв закликав американців "не йти шляхом Сонного Джо". "Сонним Джо" політичні опоненти називали Джо Байдена.

А під дописом Грема Медведєв написав, що ані сенатор, ані Трамп не можуть диктувати, коли Росії вести переговори.

"Переговори завершаться, коли будуть досягнуті всі цілі нашої військової операції. Працюй над Америкою спочатку, дідусю", – написав він.

Скриншот: Х

Раніше в понеділок, 28 липня, Трамп заявив про своє розчарування Путіним та пообіцяв скоротити встановлений для нього дедлайн у 50 днів для встановлення миру в Україні.

За словами президента США, новий дедлайн становитиме "приблизно 10-12 днів від сьогодні".

Раніше Медведєв дав зрозуміти, що керівництво Москви не зважає на ультиматуми Трампа.