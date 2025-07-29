У Путина не ответили прямо на ультиматум Трампа, но вспомнили о "своих интересах"

Кремль не ответил прямо на новый ультиматум американского президента Дональда Трампа о прекращении войны, но заговорил об "обеспечении интересов" страны-агрессора.

Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 29 июля, Кремль заявил, что "принял к сведению" заявление президента США Дональда Трампа о сокращении срока для Москвы по окончанию войны в Украине.

Он заявил, что Москва якобы "по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта и для обеспечения своих интересов".

Стоит заметить, что под "своими интересами" РФ обычно подразумевает ультимативные требования к Украине, такие как: отказ от членства в НАТО, разоружение, вывод украинских войск из украинских областей, которые оккупанты незаконно вписали в свою конституцию.

Ранее в понедельник, 28 июля, Трамп заявил о своем разочаровании Путиным и пообещал сократить установленный для него дедлайн в 50 дней для установления мира в Украине.

По словам президента США, новый дедлайн составит "примерно 10-12 дней с сегодняшнего дня".

После этого заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Трамп "играет в игру ультиматумов с Россией". Тогда же он сказал, что "каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне" и уточнил, что не между Россией и Украиной, а с "его собственной страной".

На это ответил сенатор-республиканец Линдси Грэм, который является соавтором законопроекта о новых санкциях против России.