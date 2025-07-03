Франція обурилась звинуваченням ув'язнених в Ірані французів, яких утримують вже три роки

Керівництво Франції обурилося звинуваченнями у шпигунстві щодо двох французьких громадян, затриманих три роки тому в Ірані, за якими їм загрожує смертна кара.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Президент Емманюель Макрон обурився звістками про звинувачення, висунуті в Ірані щодо французьких громадян Сесіль Колер та Жака Парі, зокрема у "шпигунстві на користь "Моссаду" та "змові з метою повалення режиму", за що в Ірані передбачена смертна кара. Досі не лунало конкретики, у якому саме шпигунстві їх звинувачують.

Обох утримують під вартою вже три роки.

Емманюель Макрон назвав звинувачення "провокацією" та "неприйнятним агресивним вибором" влади Ірану та заявив, що Париж обміркує заходи у відповідь, якщо звинувачення не змінять.

Прем’єр-міністр Франсуа Байру назвав звинувачення на адресу французів "божевіллям".

"Це викладачі, які були у мандрівці і переймалися становищем тих, хто висловлювався за права жінок. А їх звинуватили у шпигунстві на Ізраїль. Це абсолютно безсенсовно", – обурився він.

У травні 2025 року Франція подала позов проти Ірану до вищого суду ООН через затримання Колер і Парі.

У грудні в Ірані затримали під час відрядження італійську журналістку Чечилію Сала, проте її вдалося звільнити вже у січні.