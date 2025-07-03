Укр Рус Eng

Франція обурилась звинуваченням ув'язнених в Ірані французів, яких утримують вже три роки

Новини — Четвер, 3 липня 2025, 20:04 — Марія Ємець

Керівництво Франції обурилося звинуваченнями у шпигунстві щодо двох французьких громадян, затриманих три роки тому в Ірані, за якими їм загрожує смертна кара.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда". 

Президент Емманюель Макрон обурився звістками про звинувачення, висунуті в Ірані щодо французьких громадян Сесіль Колер та Жака Парі, зокрема у "шпигунстві на користь "Моссаду" та "змові з метою повалення режиму", за що в Ірані передбачена смертна кара. Досі не лунало конкретики, у якому саме шпигунстві їх звинувачують. 

Обох утримують під вартою вже три роки. 

Емманюель Макрон назвав звинувачення "провокацією" та "неприйнятним агресивним вибором" влади Ірану та заявив, що Париж обміркує заходи у відповідь, якщо звинувачення не змінять. 

Прем’єр-міністр Франсуа Байру назвав звинувачення на адресу французів "божевіллям". 

"Це викладачі, які були у мандрівці і переймалися становищем тих, хто висловлювався за права жінок. А їх звинуватили у шпигунстві на Ізраїль. Це абсолютно безсенсовно", – обурився він. 

У травні 2025 року Франція подала позов проти Ірану до вищого суду ООН через затримання Колер і Парі. 

У грудні в Ірані затримали під час відрядження італійську журналістку Чечилію Сала, проте її вдалося звільнити вже у січні.  

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Іран
Реклама: