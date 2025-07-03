Франция возмутилась обвинением заключенных в Иране французов, которых удерживают уже три года

Руководство Франции возмутилось обвинениями в шпионаже в отношении двух французских граждан, задержанных три года назад в Иране, по которым им грозит смертная казнь.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Президент Эмманюэль Макрон возмутился новостью о обвинениях, выдвинутых в Иране в отношении французских граждан Сесиль Колер и Жака Пари, в частности в "шпионаже в пользу "Моссада" и "заговоре с целью свержения режима", за что в Иране предусмотрена смертная казнь. До сих пор не было известно, шпионаж в пользу какой страны им приписывают.

Обоих содержат под стражей уже три года.

Эммануэль Макрон назвал обвинения "провокацией" и "неприемлемым агрессивным выбором" властей Ирана и заявил, что Париж обдумает ответные меры, если обвинения не изменят.

Премьер-министр Франсуа Байру назвал обвинения в адрес французов "безумием".

"Это преподаватели, которые были в поездке и переживали за положение тех, кто высказывался за права женщин. А их обвинили в шпионаже в пользу Израиля. Это абсолютно бессмысленно", – возмутился он.

В мае 2025 года Франция подала иск против Ирана в высший суд ООН из-за задержания Колер и Пари.

В декабре в Иране задержали во время командировки итальянскую журналистку Чечилью Сала, однако ее удалось освободить уже в январе.