США попередили Китай про 100% мита за закупівлю російської нафти

Міністр фінансів США Скотт Бессент попередив китайських посадовців, що продовження закупівель російської нафти, на яку накладено санкції, призведе до введення високих мит.

Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

За підсумками дводенних торговельних переговорів між США і Китаєм у Стокгольмі Бессент висловив незадоволення США продовженням Китаєм закупівель іранської нафти, що підпадає під санкції, та продажем Росії товарів подвійного призначення на суму понад $15 млрд, які сприяють війні Москви проти України.

Бессент заявив, що законодавство Конгресу США, яке дозволяє Трампу ввести мита до 500% на країни, що купують російську нафту, яка підпадає під санкції, здатне змусити союзників США вжити подібних заходів, щоб позбавити Росію доходів від енергоносіїв.

"Тому я думаю, що всі, хто купує російську нафту, що підпадає під санкції, повинні бути готові до цього", – наголосив він.

За словами Бессента, китайські посадовці відповіли, що їхня країна є суверенною державою з енергетичними потребами, і закупівля нафти буде базуватися на внутрішній політиці країни.

"Китайці вкрай серйозно ставляться до свого суверенітету. Ми не маємо наміру зазіхати на нього – тож вони воліють сплачувати 100% мито", – зазначив Бессент.

Американський міністр також розповів, що попередив свого колегу, віцепрем'єра Хе Ліфенга, що продовження Китаєм продажу Росії товарів, які в кінцевому підсумку використовуються для виробництва зброї, зашкодить його зусиллям з налагодження торговельних відносин з Європою.

"Я вказав їм, що це дуже шкодить їхньому іміджу в Європі, оскільки вони сприяють війні на європейському кордоні", – додав Бессент.

Як відомо, 29 липня Китай і США за підсумками дводенних переговорів у Стокгольмі домовились продовжити дію заходів, ухвалених у травні для запобігання ескалації тарифної війни.

Зазначимо, 14 липня президент США Дональд Трамп пообіцяв запровадити проти Росії вторинні тарифи, якщо найближчим часом не буде укладено угоду про мир.

А 28 липня Трамп пообіцяв скоротити встановлений для Путіна дедлайн у 50 днів для встановлення миру в Україні. Він становитиме "приблизно 10-12 днів".