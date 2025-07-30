США предупредили Китай о 100% пошлине за закупку российской нефти

Министр финансов США Скотт Бессент предупредил китайских чиновников, что продолжение закупок российской нефти, на которую наложены санкции, приведет к введению высоких пошлин.

Его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

По итогам двухдневных торговых переговоров между США и Китаем в Стокгольме Бессент выразил недовольство США продолжением Китаем закупок иранской нефти, подпадающей под санкции, и продажи России товаров двойного назначения на сумму более $15 млрд, которые способствуют войне Москвы против Украины.

Бессент заявил, что законодательство Конгресса США, которое позволяет Трампу ввести пошлины до 500% на страны, покупающие российскую нефть, подпадающую под санкции, способно заставить союзников США принять подобные меры, чтобы лишить Россию доходов от энергоносителей.

"Поэтому я думаю, что все, кто покупает российскую нефть, подпадающую под санкции, должны быть готовы к этому", – подчеркнул он.

По словам Бессента, китайские чиновники ответили, что их страна является суверенным государством с энергетическими потребностями, и закупка нефти будет базироваться на внутренней политике страны.

"Китайцы крайне серьезно относятся к своему суверенитету. Мы не намерены посягать на него – поэтому они предпочитают платить 100% пошлину", – отметил Бессент.

Американский министр также рассказал, что предупредил своего коллегу, вице-премьера Хэ Лифэна, что продолжение Китаем продажи России товаров, которые в конечном итоге используются для производства оружия, навредит его усилиям по налаживанию торговых отношений с Европой.

"Я указал им, что это очень вредит их имиджу в Европе, поскольку они способствуют войне на европейской границе", – добавил Бессент.

Как известно, 29 июля Китай и США по итогам двухдневных переговоров в Стокгольме договорились продлить действие мер, принятых в мае для предотвращения эскалации тарифной войны.

Отметим, 14 июля президент США Дональд Трамп пообещал ввести против России вторичные тарифы, если в ближайшее время не будет заключено мирное соглашение.

А 28 июля Трамп пообещал сократить установленный для Путина дедлайн в 50 дней для установления мира в Украине. Он составит "примерно 10-12 дней".