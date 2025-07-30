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У Литві заговорили про кандидатів на заміну прем'єру на тлі серії скандалів

Новини — Середа, 30 липня 2025, 18:22 — Ірина Кутєлєва

У Литві на тлі скандалів довкола прем’єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса і суперечок щодо його майбутнього почали обговорювати можливу заміну чинному очільнику уряду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Зокрема, серед потенційних кандидатів на заміну Палуцкасу називають віцеспікера Сейму, соціал-демократа Юозаса Олекаса. На його шанси, у разі необхідності, очолити уряд вже позитивно відреагували, зокрема в Офісі президента Литви.

У середу ЗМІ повідомили про зустріч про зустріч Олекаса та старшого радника президента Фредерікаса Янсонаса.

"Так, я зустрічався, тому що періодично обідаю або п'ю каву з учасниками політичної сфери. Зустріч була відкритою, всім видимою і ні від кого не приховувалася", – розповів Янсонас

Також у цьому контексті згадується кандидатура міністерки соціального захисту та праці Інги Ругінене.

Янсонас не став коментувати, чи обговорювалася в Президентському палаці кандидатура Ругінене на посаду прем'єра, однак, відповідаючи на питання, чи планується обід з міністеркою, радник зазначив, що готовий зустрітися з кожним кандидатом на цю посаду.

Тим часом в литовському Сеймі опозиція вже збирає підписи за скликання позачергової сесії, в ході якої може бути ініційована процедура імпічменту  Палуцкаса.

Як відомо, в Литві розгорілась низка скандалів навколо прем’єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса, коли журналісти розкрили його підозрілі ділові звʼязки.

На підставі цього Генпрокуратура Литви доручила Службі спеціальних розслідувань з'ясувати їхні обставини.

На тлі цих скандалів у Литві падає рейтинг довіри до прем’єр-міністра і очолюваного ним уряду.

Президент Гітанас Науседа дав Палуцкасу два тижні для пояснення звинувачень.

Водночас президія Соціал-демократичної партії Литви вирішила, що уряд на чолі з Гінтаутасом Палуцкасом продовжить роботу попри кілька скандалів, повʼязаних із його бізнес-діяльністю.

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