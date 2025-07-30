В Литве заговорили о кандидатах на замену премьера на фоне серии скандалов

В Литве на фоне скандалов вокруг премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса и споров о его будущем начали обсуждать возможную замену действующему главе правительства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В частности, среди потенциальных кандидатов на замену Палуцкаса называют вице-спикера Сейма, социал-демократа Юозаса Олекаса. На его шансы, в случае необходимости, возглавить правительство уже положительно отреагировали, в частности в Офисе президента Литвы.

В среду СМИ сообщили о встрече Олекаса и старшего советника президента Фредерикаса Янсонаса.

"Да, я встречался, потому что периодически обедаю или пью кофе с участниками политической сферы. Встреча была открытой, всем видимой и ни от кого не скрывалась", – рассказал Янсонас.

Также в этом контексте упоминается кандидатура министра социальной защиты и труда Инги Ругинене.

Янсонас не стал комментировать, обсуждалась ли в Президентском дворце кандидатура Ругинене на пост премьера, однако, отвечая на вопрос, планируется ли обед с министром, советник отметил, что готов встретиться с каждым кандидатом на эту должность.

Тем временем в литовском Сейме оппозиция уже собирает подписи за созыв внеочередной сессии, в ходе которой может быть инициирована процедура импичмента Палуцкаса.

Как известно, в Литве разгорелся ряд скандалов вокруг премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса, когда журналисты раскрыли его подозрительные деловые связи.

На основании этого Генпрокуратура Литвы поручила Службе специальных расследований выяснить их обстоятельства.

На фоне этих скандалов в Литве падает рейтинг доверия к премьер-министру и возглавляемому им правительству.

Президент Гитанас Науседа дал Палуцкасу две недели для объяснения обвинений.

В то же время президиум Социал-демократической партии Литвы решил, что правительство во главе с Гинтаутасом Палуцкасом продолжит работу несмотря на несколько скандалов, связанных с его бизнес-деятельностью.