Премьер-министр Литвы подал в отставку

Президент Литвы Гитанас Науседа в четверг, 31 июля, заявил, что премьер-министр Гинтаутас Палуцкас объявил о своей отставке сегодня утром.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

В четверг, 31 июля, литовские СМИ писали, что сотрудники Службы по расследованию финансовых преступлений провели обыск в компании Dankora, которая принадлежит жене брата премьера Литвы. Эта компания получала европейское финансирование и закупала аккумуляторные системы у компании самого премьера – Garnis.

"Сегодняшняя новость заключается в том, что Палуцкас позвонил утром и объявил о своей отставке", – заявил Науседа.

По словам литовского президента, пока "ничего фундаментального не изменилось".

"Литовская социал-демократическая партия, которая выиграла парламентские выборы и имеет большинство в Сейме, начнет консультации по формированию потенциальной коалиции", – отметил он.

Он не считает, что решение премьера уйти в отставку было запоздалым.

"Я дал ему время обдумать все как человеку и оценить все обстоятельства. Считаю, что он принял правильное решение и воспользовался этой возможностью. Я приветствую его решение", – подчеркнул Науседа.

По его мнению, в настоящее время необходима стабильная и дееспособная коалиция, а премьер должен иметь возможность с уверенностью вести коалицию и правительство вперед.

Литовский президент также раскритиковал публикацию в СМИ имен потенциальных кандидатов на пост премьера до того, как Палуцкас официально объявил о своей отставке.

"Я считаю, что было просто неэтично обнародовать имена потенциальных премьеров до фактического решения. Сегодня факт есть факт – пришло время начать говорить об этом. Существует более одного кандидата, который действительно может выполнять обязанности премьера", – добавил он.

Как известно, в Литве разгорелся ряд скандалов вокруг Палуцкаса, когда журналисты раскрыли его подозрительные деловые связи. На основании этого Генпрокуратура Литвы поручила Службе специальных расследований выяснить их обстоятельства.

На фоне этих скандалов в Литве падал рейтинг доверия к премьер-министру и возглавляемому им правительству. А Науседа дал Палуцкасу две недели для объяснения обвинений.