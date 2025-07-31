Прем’єр Литви прокоментував своє оголошення про відставку

Прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас, який оголосив про свою відставку, заявив, що не вважає, ніби зробив якісь принципові помилки на посаді, однак вирішив піти, щоб не заважати ефективній роботі уряду.

Його слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

У четвер, 31 липня, президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Палуцкас оголосив про свою відставку.

"Бачачи, як скандали, що розпалюються, заважають роботі уряду, я дійшов висновку, що не можу робити нашу керівну коаліцію та кабінет заручниками цих скандалів. Саме тому я вирішив ухвалити швидке й чітке рішення", – пояснив таке своє рішення Палуцкас.

Водночас він наголосив, що не вважає, що вчинив якісь серйозні помилки або порушення на посаді прем’єра.

"Я виконував обов’язки прем’єр-міністра сумлінно та відповідально, наскільки це було в моїх силах", – зазначив він.

Палуцкас акцентував, що усвідомив необхідність якнайшвидше зупинити атаки на свою родину.

"Попри моє рішення піти у відставку, я продовжуватиму захищати свою честь і гідність і чекатиму на результати розслідувань, які, я переконаний, відділять факти від припущень", – додав він.

Як відомо, в Литві розгорілась низка скандалів навколо Палуцкаса, коли журналісти розкрили його підозрілі ділові звʼязки. На підставі цього Генпрокуратура Литви доручила Службі спеціальних розслідувань з'ясувати їхні обставини.

На тлі цих скандалів у Литві падав рейтинг довіри до прем’єр-міністра і очолюваного ним уряду. А Науседа дав Палуцкасу два тижні для пояснення звинувачень.