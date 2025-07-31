Премьер Литвы прокомментировал свое заявление об отставке

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, который объявил о своей отставке, заявил, что не считает, будто совершил какие-то принципиальные ошибки на посту, однако решил уйти, чтобы не мешать эффективной работе правительства.

Его слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

В четверг, 31 июля, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Палуцкас объявил о своей отставке.

"Видя, как разгорающиеся скандалы мешают работе правительства, я пришел к выводу, что не могу делать нашу правящую коалицию и кабинет заложниками этих скандалов. Именно поэтому я решил принять быстрое и четкое решение", – пояснил свое решение Палуцкас.

В то же время он подчеркнул, что не считает, что совершил какие-то серьезные ошибки или нарушения на посту премьера.

"Я выполнял обязанности премьер-министра добросовестно и ответственно, насколько это было в моих силах", – отметил он.

Палуцкас подчеркнул, что осознал необходимость как можно быстрее остановить атаки на свою семью.

"Несмотря на мое решение уйти в отставку, я буду продолжать защищать свою честь и достоинство и ждать результатов расследований, которые, я убежден, отделят факты от предположений", – добавил он.

Как известно, в Литве разгорелся ряд скандалов вокруг Палуцкаса, когда журналисты раскрыли его подозрительные деловые связи. На основании этого Генпрокуратура Литвы поручила Службе специальных расследований выяснить их обстоятельства.

На фоне этих скандалов в Литве падал рейтинг доверия к премьер-министру и возглавляемому им правительству. А Науседа дал Палуцкасу две недели для объяснения обвинений.