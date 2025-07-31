Швеція вітає ухвалення закону щодо НАБУ і САП

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард привітала ухвалення Верховною Радою закону щодо антикорупційних інституцій.

Про це вона написала на Х, повідомляє "Європейська правда".

За словами Стенергард, голосування в українському парламенті "є важливим кроком на шляху до відновлення незалежності антикорупційних інституцій України".

"Цей крок підтверджує відданість України реформам. Швеція сподівається на подальший прогрес і продовжуватиме підтримувати реформи України та її шлях до членства в ЄС", – пообіцяла вона.

Як відомо, 31 липня Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533, покликаний виправити ситуацію з незалежністю НАБУ і САП.

Невдовзі документ був підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Повідомляли також, що Європейський Союз не має планів щодо заморожування фінансування для України після затвердження законопроєкту №13533.