З відновленням незалежності НАБУ і САП, ЄС не планує заморожувати фонди для України

Європейський Союз не має планів щодо заморожування фінансування для України після затвердження законопроєкту №13533, який відновлює ключові запобіжники щодо незалежності антикорупційних органів в Україні.

Про це, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди", заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

ЄС не планує припиняти фінансування України після відновлення незалежності НАБУ і САП.

​​"Щодо останніх подій ми чітко окреслили нашу позицію. Можу підтвердити, що немає жодних планів щодо заморожування фінансування з боку ЄС", – заявив Мерсьє, відповідаючи на запитання "ЄвроПравди".

Він додав, що "на даний момент найважливіше – це те, щоб антикорупційні органи України залишалися незалежними, а також щоб Україна впроваджувала необхідні реформи для забезпечення верховенства права".

Як повідомляла "Європейська правда", 31 липня Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533, покликаний виправити ситуацію з незалежністю НАБУ і САП.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №124214, що узалежнює НАБУ і САП від генерального прокурора.

Після цього ЄС дипломатичними каналами передав Києву попередження про наслідки у разі, якщо парламент не знайде голоси для повноцінного скасування норм проєкту 12414.

Про ці події читайте у статті "Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі".

Також "Європейська правда" опублікувала позиційну статтю: "Мовчання вбиває демократію. Західні партнери мають змінити політику щодо України".