Швеция приветствует принятие закона о НАБУ и САП

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард приветствовала принятие Верховной Радой закона об антикоррупционных институтах.

Об этом она написала на Х, сообщает "Европейская правда".

По словам Стенергард, голосование в украинском парламенте "является важным шагом на пути к восстановлению независимости антикоррупционных институтов Украины".

"Этот шаг подтверждает приверженность Украины реформам. Швеция надеется на дальнейший прогресс и будет продолжать поддерживать реформы Украины и ее путь к членству в ЕС", – пообещала она.

Как известно, 31 июля Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №13533, призванный исправить ситуацию с независимостью НАБУ и САП.

Вскоре документ был подписан президентом Владимиром Зеленским.

Сообщалось также, что Европейский Союз не планирует замораживать финансирование для Украины после утверждения законопроекта №13533.

Смотрите свежее видео "ЕвроПравды", которое объясняет последствия принятого закона для евроинтеграции Украины.