Зеленський підписав закон, що відновлює незалежність НАБУ і САП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав ухвалений раніше Верховною Радою проєкт закону №13533, що має відновити незалежність НАБУ і САП.

Про це український президент написав у соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський подякував депутатам за ухвалення закону. За його словами, цей документ – "гарантії нормальної, незалежної роботи антикорупційних органів, усіх органів правопорядку нашої держави".

"Щойно підписав документ, текст буде негайно опублікований", – додав він.

Зеленський також пообіцяв, що члени уряду "невідкладно також проінформують партнерів України про цей закон".

Як відомо, 31 липня Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533, покликаний виправити ситуацію з незалежністю НАБУ і САП.

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт №124214, що узалежнює НАБУ і САП від генерального прокурора.

Після цього ЄС дипломатичними каналами передав Києву попередження про наслідки у разі, якщо парламент не знайде голоси для повноцінного скасування норм проєкту 12414.

Про ці події читайте у статті "Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі".

Також "Європейська правда" опублікувала позиційну статтю: "Мовчання вбиває демократію. Західні партнери мають змінити політику щодо України".