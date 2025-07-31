Німеччина чекає від України подальших дій у боротьбі з корупцією після закону про НАБУ і САП

У Німеччині очікують, що Україна продовжить зусилля у боротьбі з корупцією після затвердження закону №13533, покликаного виправити ситуацію з незалежністю НАБУ і САП.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Німеччини, повідомляє "Європейська правда".

В німецькому МЗС назвали голосування за закон "позитивним і необхідним кроком на шляху до відновлення втраченої довіри".

"Тепер необхідно продовжити реформи у сфері боротьби з корупцією", – наголошується в заяві.

31 липня Рада підтримала за основу та в цілому президентський законопроєкт №13533, покликаний виправити ситуацію з незалежністю НАБУ і САП.

Невдовзі після ухвалення закону в українському парламенті документ був підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Повідомляли також, що Європейський Союз не має планів щодо заморожування фінансування для України після затвердження законопроєкту №13533.

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