Германия ждет от Украины дальнейших действий в борьбе с коррупцией после закона о НАБУ и САП

В Германии ожидают, что Украина продолжит усилия в борьбе с коррупцией после утверждения закона №13533, призванного исправить ситуацию с независимостью НАБУ и САП.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Германии, сообщает "Европейская правда".

В немецком МИД назвали голосование за закон "позитивным и необходимым шагом на пути к восстановлению утраченного доверия".

"Теперь необходимо продолжить реформы в сфере борьбы с коррупцией", – отмечается в заявлении.

31 июля Рада поддержала за основу и в целом президентский законопроект №13533, призванный исправить ситуацию с независимостью НАБУ и САП.

Вскоре после принятия закона в украинском парламенте документ был подписан президентом Владимиром Зеленским.

Сообщалось также, что Европейский Союз не имеет планов по замораживанию финансирования для Украины после утверждения законопроекта №13533.

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