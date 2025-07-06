В Балтийское море упал вертолет: люди спаслись на его корпусе

В воскресенье, 6 июля, в Балтийское море упал вертолет – при этом он не затонул, а людям, находившимся на борту, удалось спастись.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ЕRR.

Вертолет, зарегистрированный в Эстонии, упал между островами Вилсанды и Сааремаа.

По предварительным данным, распространенным Департаментом полиции и пограничной охраны, летательный аппарат потерял высоту, попав в облака. Затем он коснулся воды и совершил аварийную посадку.

Вертолет перевернулся, но не утонул, оставаясь на плаву благодаря автоматическим поплавкам.

На борту находились семь человек – пятеро взрослых и двое несовершеннолетних. Все они самостоятельно выбрались из кабины и ждали прибытия помощи, оставаясь на корпусе вертолета.

Морские спасатели, прибывшие на место происшествия через 20 минут, доставили пострадавших в порт Викати. Предварительный осмотр показал, что никто из них не нуждался в медицинской помощи.

По данным полиции, вертолет направлялся из Вилсанда в Таллинн. Что именно произошло в воздухе, еще предстоит выяснить.

Департамент полиции и пограничной охраны координировал спасательные работы, которые завершились успешно.

Напомним, в субботу, 5 июля, в австрийских Альпах потерпел крушение небольшой пропеллерный самолет, вылетевший из Германии, в результате катастрофы есть погибшие.

Также 5 июля почти двадцать человек пострадали в результате возгорания самолета, который находился на взлетно-посадочной полосе аэропорта Пальмы на испанском острове Майорка.