Пентагон объявил, что США передадут Украине дополнительное оружие для обороны

В Пентагоне объявили, что по поручению президента Дональда Трампа США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие.

Об этом говорится в заявлении главного спикера Пентагона Шона Парнелла о военной помощи Украине, обнародованном 7 июля, сообщает "Европейская правда".

Парнелл отметил, что Украина получит американское оружие параллельно с тем, как администрация США работает над установлением мира.

"По указанию президента Трампа, Министерство обороны отправляет дополнительное оборонительное оружие в Украину, чтобы украинцы могли защищаться, пока мы работаем над обеспечением длительного мира и прекращением убийств", – отметил Парнелл.

Он добавил, что система оценки военных поставок по всему миру "остается в силе и является неотъемлемой частью наших оборонных приоритетов в рамках политики "Америка превыше всего".

Заявление Парнелла было обнародовано вскоре после комментариев Дональда Трампа, который подтвердил, что США "должны" отправить Украине оружие, чтобы она могла защищаться.

Напомним, на прошлой неделе Пентагон объявил, что приостанавливает передачу части артиллерийских боеприпасов и средств противовоздушной обороны Украине, сославшись на необходимость сохранения оружия для защиты от других угроз.

В пятницу состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, в ходе которого обсуждался вопрос поставок оружия Украине.

СМИ сообщали о наличии оценки, согласно которой поставки Украине вооружений не представляют угрозы боеготовности США.

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