У Франції запевнили: дзвінок Макрона Путіну не означає зміну політики щодо Росії

Міністр із європейських справ Франції Бенжамен Аддад заявив, що розмова президента його країни Емманюеля Макрона з очільником Кремля Владіміром Путіним не означає, що у Франції змінилася позиція щодо російсько-української війни.

Про це він сказав у інтерв’ю LRT, пише "Європейська правда".

В Аддада запитали, чому Макрон зателефонував Путіну, а також чи означає це, що французька політична еліта повертається до думки щодо того, що Європі потрібно розмовляти із росіянами.

"Ні, позиція Франції з питань безпеки залишається незмінною. Французький президент зателефонував лідерам усіх постійних членів Ради безпеки ООН, перш за все, щоб обговорити іранське питання – як ми можемо запобігти отриманню Іраном ядерної зброї", – відповів французький міністр.

Він наголосив, що це головне питання, яке Макрон хотів обговорити з Путіним.

"Але він [Макрон] також чітко дав зрозуміти, що війна в Україні має закінчитися, що українці погодилися на перемир'я, тоді як Росія продовжує щодня бомбити Україну, продовжує ескалацію загарбницької війни і висуває максималістські вимоги, такі як нейтралітет і демілітаризація. Це абсолютно неприйнятно", – акцентував Аддад.

Відтак він наголосив, що підтримка України з боку французького президента і французького народу є сильною.

"Президент Макрон мав можливість обговорити і скоординувати все з [українським] президентом Зеленським, і він робить це майже щодня. Наша позиція тут є дуже чіткою і не змінилася ані на йоту", – підсумував міністр із європейських справ Франції.

1 липня Кремль повідомив, що Путін і Макрон обговорили ескалацію на Близькому Сході та повномасштабне російське вторгнення в Україну, а сама розмова мала "змістовний характер".

Згодом Єлисейський палац, коментуючи розмову Макрона з Путіним, яка стала першою з 2022 року, заявив, що французький президент закликав до якнайшвидшого припинення вогню між Україною та Росією.

ЗМІ також повідомляли, що після дзвінка Путіну Макрон говорив з президентом України Володимиром Зеленським.

А депутат Європейського парламенту, соціаліст Рафаель Глюксманн розкритикував Макрона за дзвінок.