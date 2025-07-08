Во Франции заверили: звонок Макрона Путину не означает изменения политики в отношении РФ

Министр по европейским делам Франции Бенжамен Аддад заявил, что разговор президента его страны Эмманюэля Макрона с главой Кремля Владимиром Путиным не означает, что во Франции изменилась позиция по российско-украинской войне.

Об этом он сказал в интервью LRT, пишет "Европейская правда".

У Аддада спросили, почему Макрон позвонил Путину, а также означает ли это, что французская политическая элита возвращается к мысли о том, что Европе нужно разговаривать с россиянами.

"Нет, позиция Франции по вопросам безопасности остается неизменной. Французский президент позвонил лидерам всех постоянных членов Совета безопасности ООН, прежде всего, чтобы обсудить иранский вопрос – как мы можем предотвратить получение Ираном ядерного оружия", – ответил французский министр.

Он подчеркнул, что это главный вопрос, который Макрон хотел обсудить с Путиным.

"Но он [Макрон] также четко дал понять, что война в Украине должна закончиться, что украинцы согласились на перемирие, тогда как Россия продолжает ежедневно бомбить Украину, продолжает эскалацию агрессивной войны и выдвигает максималистские требования, такие как нейтралитет и демилитаризация. Это абсолютно неприемлемо", – акцентировал Аддад.

Также он отметил, что поддержка Украины со стороны французского президента и французского народа сильна.

"Президент Макрон имел возможность обсудить и скоординировать все с [украинским] президентом Зеленским, и он делает это почти каждый день. Наша позиция здесь очень четкая и не изменилась ни на йоту", – подытожил министр по европейским делам Франции.

1 июля Кремль сообщил, что Путин и Макрон обсудили эскалацию на Ближнем Востоке и полномасштабное российское вторжение в Украину, а сам разговор имел "содержательный характер".

Впоследствии Елисейский дворец, комментируя разговор Макрона с Путиным, который стал первым с 2022 года, заявил, что французский президент призвал к скорейшему прекращению огня между Украиной и Россией.

СМИ также сообщали, что после звонка Путину Макрон говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

А депутат Европейского парламента, социалист Рафаэль Глюксманн раскритиковал Макрона за звонок.