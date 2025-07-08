Масштабна лісова пожежа у Франції: рух поїздів до Марселя припинено

Через масштабну лісову пожежу на півдні Франції місцевий залізничний оператор SNCF попередив про значні перебої у русі поїздів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву SNCF.

Як зазначили у компанії, "рух поїздів з Марселя в північному та західному напрямках призупинено через пожежу поблизу залізничних колій в районі Естак".

"Рух поїздів від станції Марсель-Сен-Шарль і на станцію Марсель-Сен-Шарль призупинено. Деякі поїзди курсують об'їзним маршрутом…Можливі зміни та скасування рейсів", – уточнює компанія.

Пасажири можуть зіткнутися із "затримками до 4 годин", повідомляє Le Figaro.

Час відновлення руху ще не визначено. Пасажири можуть безкоштовно обміняти квитки або повернути їх.

Повідомляли також, що аеропорт Марселя призупинив роботу через лісову пожежу, яка швидко поширюється неподалік.

Через пожежу в сусідньому з Маріньяном муніципалітеті Ле-Пенн-Мірабо у вівторок в повітрі виникли хмари їдкого диму. Влада перекрила кілька прилеглих доріг та залучила сотні пожежників.

З лісовими пожежами, що почались на тлі літньої спеки, борються також на грецькому Криті та у Туреччині.

В останній за 10 днів було зафіксовано понад 760 пожеж, через які довелось евакуюватись тисячам людей.