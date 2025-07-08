Масштабный лесной пожар во Франции: движение поездов в Марсель приостановлено

Из-за масштабного лесного пожара на юге Франции местный железнодорожный оператор SNCF предупредил о значительных перебоях в движении поездов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление SNCF.

Как отметили в компании, "движение поездов из Марселя в северном и западном направлениях приостановлено из-за пожара вблизи железнодорожных путей в районе Эстак".

"Движение поездов от станции Марсель-Сен-Шарль и на станцию Марсель-Сен-Шарль приостановлено. Некоторые поезда курсируют по объездной трассе... Возможны изменения и отмена рейсов", – уточняет компания.

Пассажиры могут столкнуться с "задержками до 4 часов", сообщает Le Figaro.

Время возобновления движения еще не определено. Пассажиры могут бесплатно обменять билеты или вернуть их.

Сообщалось также, что аэропорт Марселя приостановил работу из-за лесного пожара, который быстро распространяется неподалеку.

Из-за пожара в соседнем с Мариньяном муниципалитете Ле-Пенн-Мирабо во вторник в воздухе возникли облака едкого дыма. Власти перекрыли несколько прилегающих дорог и привлекли сотни пожарных.

С лесными пожарами, начавшимися на фоне летней жары, борются также на греческом Крите и в Турции.

В последнем за 10 дней было зафиксировано более 760 пожаров, из-за которых пришлось эвакуировать тысячи людей.